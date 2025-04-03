МВД: за передачу аккаунтов WhatsApp в аренду грозит до 10 лет лишения свободы

В МВД напомнили об уголовной ответственности за сдачу в аренду аккаунтов в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). За это преступникам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ "Мошенничество"»,— сказали в управлении (цитата по ТАСС).

Ранее МВД сообщало, что массовая скупка аккаунтов мошенниками связана с законодательным ограничением количества сим-карт, доступных одному пользователю. Согласно тексту федерального закона, подписанного в августе 2024 года, на гражданина РФ может быть зарегистрировано не более двадцати абонентских номеров, а на иностранца — не более десяти.

Мошенники также могут не предлагать купить аккаунт, а просто украсть его у пользователя. В феврале стало известно, что злоумышленники начали похищать Telegram-аккаунты через фейковые точки доступа в интернет в аэропорту Шереметьево в Москве.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мошенники раздали Wi-Fi».