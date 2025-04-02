Минобороны: самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщило Минобороны. Причиной стала техническая неисправность, уточнило ведомство. Самолет упал в безлюдной местности, летчик погиб.

«Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в Telegram-канале, что самолет Ту-22М3 потерпел крушение «сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района». Он уточнил, что разрушений жилых строений и жертв среди местных жителей нет. Спасатели эвакуируют выживших членов экипажа на аэродром базирования.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 входит в состав воздушно-космических сил России. Может быть носителем ядерного оружия. В августе 2024 года в Иркутской области разбился еще один Ту-22М3.