Дело о неуплате налогов в отношении блогера Портнягина прекращено

Адвокат блогера Дмитрия Портнягина Евгений Грицков сообщил о снятии обвинений с подзащитного в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ). В то же время в Мещанский суд Москвы поступило дело блогера и его жены Екатерины Портнягиной об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Baza, дело прекратили из-за оплаты всех задолженностей, пеней и штрафов. Супруги утверждают, что они закрыли все ИП и ведут бизнес по общей системе налогообложения. В октябре сообщалось, что Дмитрий Портнягин погасил 188 млн руб. долга государству. После этого Тверской райсуд Москвы изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Дмитрия Портнягина задержали по делам о неуплате налогов и отмывании денег в апреле 2024 года. Его жена проходила подозреваемой, также ей инкриминировали передачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, с 2018 по 2020 год Дмитрий и Екатерина Портнягины уклонялись от уплаты налогов на 124 млн руб., в результате чего у супругов образовался долг 64 млн руб. Также фигуранты перевели свыше 91 млн руб. на счета третьих лиц. В ноябре Арбитражный суд снял с Дмитрия Портнягина часть задолженности, признав излишне начисленными более 40,6 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блогеру начислили на уголовное дело».

Никита Черненко