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«Татэнерго» подписало соглашение с АО «Силовые машины»

АО «Татэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Силовые машины» на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».

Документ направлен на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, предполагающего:

  • совершенствование генерирующего оборудования за счет внедрения современных технологий;
  • применение передовых решений в проектировании и производстве паровых турбин;
  • создание технологической и экономической базы для реализации инвестиционного проекта по строительству парогазовой установки (ПГУ) на базе филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС.

Проект предполагает строительство ПГУ по схеме двух парогазовых дубль-блоков общей мощностью 494–500 МВт.

Для реализации проекта планируется использование четырех газотурбинных установок мощностью 170 МВт каждая, которые будут изготовлены АО «Силовые машины».

Артём Дергунов

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