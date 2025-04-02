«Татэнерго» подписало соглашение с АО «Силовые машины»

АО «Татэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Силовые машины» на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».

Документ направлен на установление долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, предполагающего:

совершенствование генерирующего оборудования за счет внедрения современных технологий;

применение передовых решений в проектировании и производстве паровых турбин;

создание технологической и экономической базы для реализации инвестиционного проекта по строительству парогазовой установки (ПГУ) на базе филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС.

Проект предполагает строительство ПГУ по схеме двух парогазовых дубль-блоков общей мощностью 494–500 МВт.

Для реализации проекта планируется использование четырех газотурбинных установок мощностью 170 МВт каждая, которые будут изготовлены АО «Силовые машины».

Артём Дергунов