Ария основного гостя

1 апреля президент России Владимир Путин встретился с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И, и выяснилось, как сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, что руководитель Китая Си Цзиньпин будет основным гостем в Москве в начале мая. Остается только понять, что же это такое: основной гость. А министр иностранных дел России Сергей Лавров, который подошел к журналистам после переговоров, когда Ван И и Владимир Путин остались наедине, рассказал, что между американскими и российскими дипломатами на самом деле идут оживленные переговоры — правда, не о скорейшем прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Ван И слишком хорошо знают друг друга

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Владимир Путин и Ван И слишком хорошо знают друг друга

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В переговорах в Кремле, кроме Владимира Путина, участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, только что, впрочем, поговоривший с Ван И в МИД России, и помощник президента России Юрий Ушаков.

— Мы ждем его (председателя КНР Си Цзиньпина.— А. К.) в России по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой,— сообщил президент России.— Мы вместе отметим этот юбилей — и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией.

В присутствии китайского гостя нельзя было не упомянуть про победу над милитаристской Японией, которая для Китая, без сомнения, не менее важна, чем победа над Германией. По некоторым данным, Китай во Второй мировой войне потерял 35 млн человек, то есть больше, чем СССР.

— Мы подготовим хорошую, насыщенную программу,— обещал российский президент, который, глядя на Ван И, располагающе улыбался, произнося эту речь, что случается с ним на протокольных мероприятиях чрезвычайно редко. А зря — надо себя заставлять.

Владимир Путин разъяснил, что в эти дни состоится и официальный визит дорогого гостя. Более того:

— Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем,— сообщил господин Путин.

Означает ли это, что все основные гости будут второстепенными?

За разъяснениями я обратился в российский МИД, и мне объяснили, что есть, конечно, указ президента России о дипломатическом протоколе, где такой термин, как основной гость, не описан.

При этом в дипломатической практике без него не обойтись. Кто же это такой: основной гость? Формулировки туманны, однако одна из них меня устроила:

— Основной гость — это тот, без кого не начинаем,— сообщил мне высокопоставленный сотрудник российского МИДа.

Ван И тем временем зачитал свою речь по бумажке, которая, впрочем, была местами исписана рукописно. И какими словами:

— Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон и не поддается помехам извне,— рассказывал Ван И.— Мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений!

Но ведь, с другой стороны, страны никогда и не топтались по развитию двусторонних отношений, тем более на месте.

— Перед нами,— добавил Ван И,— самая широкая перспектива! Наша дружба носит не конъюнктурный характер, а долгосрочный характер («Не закрытый, а открытый перелом!» — А. К.). Вы правильно отметили: в этом году исполняется 80 лет Великой победы в антифашистской войне, 80 лет основания ООН... 80 лет назад в Европе, Азии, на главном фронте китайский и советский народ отважно воевали, понесли тяжелые национальные потери и разгромили милитаристскую Японию и нацистскую Германию, внесли серьезный вклад в дело мира человечества!

Из актуального:

— Спустя 80 лет, сегодня мы должны объединяться вместе, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и ООН-центричную международную систему, вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений.

Следовало и сейчас на всякий случай обязательно зафиксировать многополярность, уж не существующую ли уже в самом деле и в реальной геополитике? Однозначный ответ пока еще, видимо, считается преждевременным.

Интересно, что пока Ван И и Владимир Путин продолжали общаться, Сергей Лавров и Юрий Ушаков подошли к журналистам, и участвовавший в заседании Совбеза, которое состоялось по ВКС два часа назад, господин Лавров неожиданно много рассказал про него, и это было необычно: до сих пор такой формат освещения деятельности Совета безопасности не практиковался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров встречается с Ван И чаще, чем с кем-нибудь из других коллег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров встречается с Ван И чаще, чем с кем-нибудь из других коллег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но, видимо, было решено, что кое о чем должны знать все. Да и ясно, о чем.

В первую очередь, про мораторий на удары по энергетическим объектам и его главного и единственного нарушителя:

— В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности (России.— “Ъ”),— сообщил Сергей Лавров,— президент попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому вопросу. Андрей Рэмович Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора президентов России и США. Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время... Может быть, с перерывом на один-два дня... И перечислил их все.

Что ж, без сомнения, такие же сводки, только с докладом о том, как не соблюдает мораторий российская сторона, фигурируют в отчетах украинских экспертов. Называется «туман войны».

И в этом — переговорный тупик. Так будет и дальше.

— И я продолжил в том же русле,— добавил Сергей Лавров (кто бы сомневался! — А. К.).— Российская армия соблюдает мораторий, который президент (России.— А. К.) приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с Трампом (президентом США Дональдом Трампом.— “Ъ”) 18 марта... Рассказал даже, вы помните, что в тот момент российские беспилотники летели атаковать цели на Украине и были уничтожены нашими средствами ПВО и самолетом, который дежурил в то время в небе!

Да, это была красивая история.

— И с тех пор,— пояснил Сергей Лавров,— мы этой договоренности с президентом Трампом придерживаемся на 100%! Тот перечень нарушений, которые привел Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолцу, я направил этот перечень государственному секретарю США Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можно назвать властью!

По тону Сергея Лаврова не казалось, что ее можно так назвать. Да что уж, Сергей Лавров, как обычно, ни в чем себе особо не отказывал.

— Более того, кроме этой темы президент попросил рассказать о других направлениях работы с американцами, в том числе о том, что обсуждалось с 24 марта в Эр-Рияде, когда эксперты встречались с Россией и США по вопросам оживления и возобновления, реанимации так называемой Черноморской инициативы, Зерновой инициативы,— продолжал министр иностранных дел,— и тогда в ходе переговоров президент России поддержал такую готовность США способствовать ликвидации препон, которые были созданы незаконными односторонними санкциями на пути экспорта российской зерновой продукции и российских удобрений, тем самым создавая напряжение на мировых рынках, создавая сложности для развивающихся стран... Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность Соединенных Штатов, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике... Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок, фрахтования... Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения и обещали в ближайшее время отреагировать на них.

Очевидно, Сергей Лавров намерен был продемонстрировать сейчас готовность еще раз поверить американским партнерам.

Это касалось и работы посольств.

— Я не хочу делать прогнозов,— сказал господин Лавров,— но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия нормальной работы дипломатов в столицах друг друга (В Москве и Вашингтоне.— А. К.).

С этими словами Сергей Лавров скрылся за дверями одного из кремлевских кабинетов, а Владимиру Путину еще предстояла встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, объявленным в международный розыск по линии Интерпола.

Этот миг, когда Россия и Владимир Путин могут позволить себе вообще все, не будет долгим.

Андрей Колесников