Трамп заявил о планах посетить в апреле Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправиться в Саудовскую Аравию в апреле. Ранее страну называли возможным местом встречи господина Трампа и президента РФ Владимира Путина.

«Это может произойти в следующем месяце (в апреле — «Ъ»), может, немного позже»,— сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах поездки в Саудовскую Аравию (цитата по «РИА Новости»). Господин Трамп также добавил, что намерен посетить несколько ближневосточных государств, в том числе Катар, ОАЭ и, «вероятно, пару других стран».

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщало, что Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая. Один из источников уточнил, что целью визита станут укрепление отношений со странами Персидского залива, обсуждение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и инвестиции. Источники Reuters подтвердили сообщения о готовящейся поездке господина Трампа в Эр-Рияд. Это будет его первый зарубежный визит на втором президентском посту.