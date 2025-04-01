Ван И встретился с Путиным в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран и предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Подготовка к его приезду идет успешно, отметил китайский министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с Ван И

Фото: @news_kremlin Владимир Путин на встрече с Ван И

Фото: @news_kremlin

«Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая, насыщенная программа визита. Прежде всего связана она с подготовкой приезда в Россию председателя Китайской Народной Республики. Мы подготовим хорошую, насыщенную программу»,— сказал Владимир Путин в начале встречи. Он попросил Ван И передать «дружеский привет» Си Цзиньпину.

Ван И отметил, что уже обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подготовку визита Си Цзиньпина в Москву по случаю Дня Победы. «Не будем топтаться на месте в сфере развития двусторонних отношений, перед нами самые широкие перспективы»,— заявил глава МИД КНР.

1 апреля Сергей Лавров по итогу встречи с Ван И анонсировал российско-китайский саммит в мае. Китайский министр среди трех основных задач сотрудничества стран назвал создание «прочной материальной почвы двусторонних отношений», «приумножение возможностей для совместного процветания» и придание «большего импульса глобальному развитию».

Лусине Баласян