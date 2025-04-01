ГД приняла закон о праве на отпуск для родственников раненых участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, дающий право на дополнительный неоплачиваемый отпуск родственникам участников СВО, находящихся на лечении или реабилитации. Отпуск продолжительностью до 35 календарных дней смогут получить родители военнослужащих, их супруги и дети, в том числе совершеннолетние.

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Согласно закону, в случае гибели участника боевых действий родственники смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до 14 дней.

Проект поправок к ст. 128 Трудового кодекса был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 ноября 2024 года группой сенаторов и депутатов, среди которых — Яна Лантратова (СРЗП), Ярослав Нилов (ЛДПР) и Дмитрий Вяткин (ЕР). В пояснительной записке к проекту говорилось, что поправки повысят уровень правовой защищенности членов семей участников СВО и поспособствуют «более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов». В первом чтении инициативу приняли 15 января.

Полина Мотызлевская