Главные новости за 31 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге отменили творческую встречу с художником и писателем Максимом Кантором, которая была приурочена к выходу его нового романа «Сторож брата». По его словам, причиной стали доносы на него, а не на роман.

К концу первого квартала 2025 года доля свободных площадей формата стрит-ритейл на главной части Невского проспекта — от Адмиралтейства до площади Восстания — составила менее 1%, достигнув минимального уровня за последние восемь лет. В среднем по всей протяженности Невского проспекта за три месяца этого года показатель снизился с 4% до 3%.

Экономическая полиция Петербурга пришла с проверкой в дарксторы — пункты получения товаров курьерами, сообщили утром 31 марта в региональном ГУ МВД. Оперативники искали нелегальных мигрантов. Уточняется, что проверили более 30 дарксторов трех крупных компаний курьерской доставки.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Тихонова, признанного виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Речь идет об опрокидывании понтона с людьми в пруду ГМЗ «Царское Село» в июне прошлого года, когда один человек погиб и несколько пострадали.

Следственный отдел по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) после обнаружения тел шести погибших в результате пожаров. После ликвидации пожара в поселке Поляны Выборгского района Ленобласти 29 марта спасатели нашли на месте происшествия тела трех мужчин и одной женщины со следами термического воздействия.

По итогам прошлого года связанные с турецким строительно-подрядным холдингом Ronesans петербургские компании выручили от продажи своих активов в городе на Неве около 4,5 млрд рублей. В частности, ООО «Десна Девелопмент» в январе 2024 года закрыло сделку по продаже бизнес-центра Renaissance Forum и отеля Crown Plaza на Лиговском проспекте.

Холдинг Setl Group и ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» заключили кредитный договор на финансирование строительства первой очереди ЖК «Setl Ривьера» на общую сумму 19,6 млрд рублей. Предполагается, что новый жилой комплекс высокого комфорт-класса будет расположен в правобережной части Невского района.

Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга назначен Юрий Кузин. Роман Волковский стал врио главы комитета по по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Определен список кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Среди них действующий глава ведомства Константин Желудков, действующий начальник инспекции № 8 аппарата КСП Денис Беляков и руководитель аппарата КСП Александр Дружинин.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Шапкина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый и его защитник против ареста возражали и просили более мягкую меру пресечения. Суд, тем не менее, отправил Шапкина в СИЗО до 28 мая.

Жители Выборга, пострадавшие при смертельном инциденте с батискафом у берегов Хургады, вернулись домой в Ленобласть. Отцу с сыном окажут помощь в районной администрации.

АО «Большой Гостиный двор» закончило 2024 год с чистой прибылью в 51,9 млн рублей. При этом выручка компании за год снизилась с 930 до 822 млн рублей.

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» потратит 6,2 млрд рублей на содержание Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга.Подрядчик должен приступить к работам 1 июля 2025 года и прекратить оказывать услуги 30 июня 2027 года.