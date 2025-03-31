Писатель Максим Кантор заявил, что встречу с ним в Петербурге отменили из-за доноса

В Санкт-Петербурге отменили творческую встречу с художником и писателем Максимом Кантором, которая была приурочена к выходу его нового романа «Сторож брата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация витража художника и писателя Максима Кантора в городской клинической больнице имени И.В.Давыдовского.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Презентация витража художника и писателя Максима Кантора в городской клинической больнице имени И.В.Давыдовского.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Случилось это не по моей вине, но по причине доноса. Доносов было много, все они касались меня персонально, никак не романа, который никто из доносчиков не читал»,— написал господин Кантор на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Писатель отметил, что некие граждане, ко всему прочему, обвинили его в «глумлении над шествием "Бессмертный полк". Сам автор заверил, что ничего подобного не делал. «Великую Победу я чту»,— подчеркнул он.

Презентация должна была пройти в прошлую пятницу в книжном магазине «Во весь голос». Сам Максим Кантор также подтвердил «Ъ-СПб», что никаких более мероприятий с его участием в этот раз в городе не состоится.

Как указал в своем Telegram-канале депутат муниципального образования «Смольнинское» Павел Смоляк, мероприятие не состоялась «по просьбе или прямому требованию прокуратуры». За день до инцидента аналогичная встреча с писателем прошла в Москве.

Добавим, что в конце марта активисты из движения «Зов народа» обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести «тщательную проверку деятельности Кантора на предмет экстремизма и терроризма, а также о выяснении источников его финансирования».

Андрей Кучеров