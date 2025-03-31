Setl Group взяла кредит на 19,6 млрд рублей для строительства ЖК в Невском районе

Холдинг Setl Group и ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» заключили кредитный договор на финансирование строительства первой очереди ЖК «Setl Ривьера» на общую сумму 19,6 млрд рублей. О подписанном соглашении «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе компании-девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предполагается, что новый жилой комплекс высокого комфорт-класса будет расположен в правобережной части Невского района — между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом, на первой береговой линии Невы. В этой же локации застройщик возведет общеобразовательную школу на 1 125 мест и два детских сада с бассейнами общей вместимостью 440 мест.

Состоять ЖК «Setl Ривьера» будет из двух очередей. Всего в рамках проекта планируется построить около 184,6 кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В настоящий момент Setl Group приступила к строительству первой очереди проекта, ввод в эксплуатацию которой намечен на первый квартал 2028 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году Setl Group планирует открыть парк площадью 4,1 га на территории ЖК Univer City в Пушкинском районе Петербурга.

Андрей Цедрик