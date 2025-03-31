Суд отправил под арест предполагаемого расчленителя тела женщины в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Шапкина, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, в минувшую субботу, 29 марта, Шапкин, находясь в квартире д. 9 по Загородному проспекту вместе с гражданкой С. 1961 года рождения, «действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений», причинил смерть потерпевшей. В тот же день мужчину задержали в момент транспортировки расчлененного трупа с помощью продуктовой тележки.

Обвиняемый и его защитник против ареста возражали и просили более мягкую меру пресечения. Суд, тем не менее, отправил Шапкина в СИЗО до 28 мая.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 77-летний пенсионер мог убить и расчленить свою жертву из-за нежелания оплачивать аренду за комнату, в которой он проживал и которая принадлежала погибшей женщине.

Андрей Цедрик