Отец и сын вернулись в Выборг после трагедии с батискафом в Египте

Жители Выборга, пострадавшие при смертельном инциденте с батискафом у берегов Хургады, вернулись домой в Ленобласть. Отцу с сыном окажут помощь в районной администрации, пишет 31 марта ТАСС.

В администрации Выборгского района Ленобласти заявили, что отец и сын сейчас находятся дома. Им будет оказана помощь с проведением похорон, когда тела доставят в Россию.

На борту прогулочного батискафа была семья из Выборга в составе пяти человек. В результате аварии погибли мать и двое детей, среди выживших двое.

Подробнее о произошедшей в Египте трагедии — в материале «Ъ-СПб» «Балтийский берег услышал отголоски трагедии в Красном море».

Татьяна Титаева