Капитан опрокинувшегося в пруду Царского Села понтона получил условный срок

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Тихонова, признанного виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Речь идет об опрокидывании понтона с людьми в пруду ГМЗ «Царское Село» в июне прошлого года, когда один человек погиб и несколько пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, в мае 2024 года ООО «Маринпласт» изготовило плавающее техническое изделие «Понтон грузовой самоходный "Остров-15"». Тихонов являлся монтажником ООО «Маринпласт».

Как сообщили 31 марта в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что в ночь на 6 июня прошлого года Тихонов осуществлял перевозку пассажиров на вышеуказанном судне на участке пруда в ГМЗ «Царское Село». При этом на понтоне в тот момент находились 24 человека, в то время как предельная пассажировместимость плавсредства составляла не более 12 человек.

Кроме того, суд установил, что Тихонов не укомплектовал «Остров-15» спасательными средствами. В результате на пруду Екатерининского парка произошло опрокидывание судна, все пассажиры оказались в воде, одна девушка погибла.

Тихонов свою вину признал. Его дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года и запретом заниматься деятельностью по управлению внутренним водным транспортом сроком на 2 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пострадавшие при опрокидывании понтона в пруду Царского Села были артистами, готовившимися к спектаклю, приуроченному к 225-летию А.С. Пушкина. Позднее стало известно, что погибшая — актриса московского Театра им. Е. Вахтангова Анастасия Голикова.

Андрей Цедрик