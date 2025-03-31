На кресло главы контрольно-счетной палаты Петербурга претендуют три человека

Определен список кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. В Законодательном собрании завершился прием заявок от претендентов, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Среди них действующий глава ведомства Константин Желудков. Его кандидатура была выдвинута в ходе заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСа 17 марта. В контрольно-счетной палате господин Желудков работает почти 13 лет, начал карьеру в структуре с должности аудитора.

За кресло главы также поборется действующий начальник инспекции № 8 аппарата КСП Денис Беляков. Он работает в структуре с 2011 года. Кандидатура господина Белякова внесена постоянной комиссией по вопросам правопорядка и законности ЗС.

Третьим кандидатом стал руководитель аппарата КСП Александр Дружинин, который пришел работать в ведомстве в 2021 году. Его выдвинула постоянная комиссия по организации публичной власти и административно-территориальному устройству.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Анну Митянину избрали детским омбудсменом в Петербурге на второй срок.

Татьяна Титаева