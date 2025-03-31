Холдинг Ronesans заработал на продаже активов в Петербурге около 4,5 млрд рублей

По итогам прошлого года связанные с турецким строительно-подрядным холдингом Ronesans петербургские компании выручили от продажи своих активов в городе на Неве около 4,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность структур 31 марта сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Ренессанс Правда», выкупленный группой компаний «Леста Игры».

Фото: Пресс-служба ГК «Леста Игры» Бизнес-центр «Ренессанс Правда», выкупленный группой компаний «Леста Игры».

Фото: Пресс-служба ГК «Леста Игры»

В частности, ООО «Десна Девелопмент» в январе 2024 года закрыло сделку по продаже бизнес-центра Renaissance Forum и отеля Crown Plaza на Лиговском проспекте. В представленных документах размер выручки за продажу здания, земельного участка и иного имущества указан в размере 2,6 млрд рублей.

В свою очередь, ООО «Десна Нева» в декабре прошлого года продало БЦ Renaissance Pravda на Херсонской улице. В финотчетности компании сумма «прочих доходов» за 2024 год указана в размере 2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бизнес-центр «Ренессанс Правда» на Херсонской улице, 12-14 приобрела ГК «Леста Игры», отвечающая за оперативное управление над популярными онлайн-играми «Мир танков» и «Мир кораблей».

Андрей Цедрик