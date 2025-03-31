Большой Гостиный двор Петербурга закончил 2024 год с прибылью, но снизил выручку

АО «Большой Гостиный двор» закончило 2024 год с чистой прибылью в 51,9 млн рублей. При этом выручка компании за год снизилась с 930 до 822 млн рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные из финансовой отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Предыдущий год петербургский универмаг завершил с чистым убытком в 5,8 млн рублей. В 2024 году, как и в 2023-м, компания выплатила дивиденды на сумму 29,9 млн рублей.

В пояснениях к отчетности, подписанных гендиректором акционерного общества Максимом Макеевым, указываются причины снижения выручки предприятия: «В 2024 году недружественные иностранные государства продолжали вводить санкционные ограничения в отношении России как инструмент политического давления и недобросовестной экономической конкуренции, что затрудняло для АО "Большой Гостиный двор" расчеты и импорт определенных товаров». В дальнейшем руководство компании намерено «проводить мероприятия по повышению рентабельности собственной торговли и «увеличению доходов от сдачи помещений в субаренду».

Бенефициарным владельцем предприятия, согласно отчетности, является миллиардер Алексей Устаев. Среди крупнейших акционеров указаны ЗАО «Капитал» и ООО «На Пироговской». Компании владеют более 20% акций универмага.

Как ранее писал «Ъ-СПб», Максим Макеев возглавил АО «Большой Гостиный двор» в феврале текущего года. Ранее бизнесмен возглавлял «Невскую мануфактуру», сгоревшую в 2021 году. На посту гендиректора Гостиного двора господин Макеев сменил Арсена Аганяна.

Андрей Кащавцев