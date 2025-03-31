Доля свободных площадей формата стрит-ритейла на Невском проспекте снизилась до 3%

К концу первого квартала 2025 года доля свободных площадей формата стрит-ритейл на главной части Невского проспекта — от Адмиралтейства до площади Восстания — составила менее 1%, достигнув минимального уровня за последние восемь лет. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики консалтинговой компании NF Group в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В среднем по всей протяженности Невского проспекта за три месяца этого года показатель снизился с 4% до 3%, в то время как на Старо-Невском, напротив, доля пустующих помещений возросла до 7%. При этом количество открытий на основной части главной городской магистрали превысило число закрытий (7 против 3), тогда как на Старо-Невском, наоборот, наблюдается обратная динамика (4 против 8).

В целом с начала 2025 года на Невском проспекте открылось и было анонсировано к открытию в общей сложности 11 магазинов и заведений общепита, что совпадает с количеством закрытий. Это ниже показателей прошлого года (16 открытий и 17 закрытий), отмечают эксперты рынка.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как российские фэшн-ритейлеры продолжают обживаться на Старо-Невском проспекте.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «На Невском вновь меняют вывески».

Андрей Цедрик