Вице-губернатор Оренбуржья перейдет в правительство Свердловской области

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова уйдет в отставку и перейдет в состав правительства Свердловской области. Об этом госпожа Савинова рассказала порталу «Урал56.ру».

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Фото: Фото minzdrav.orb.ru Татьяна Савинова

Фото: Фото minzdrav.orb.ru

«Я не скрываю, я с Денисом Владимировичем (Паслером.— "Ъ-Урал") поеду в Екатеринбург»,— сказала она.

Татьяне Савиновой 54 года. Она уроженец Могилев-Подольского (Винницкая область; Украина), в 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт, в 2007 году — Уральскую академию государственной службы, имеет ученую степень кандидат медицинских наук. С 1993 года работала врачом-интерном кафедры детских инфекционных болезней Уральского государственного медицинского института, в 1994 году получила должность врача-педиатра инфекционного отделения городской детской инфекционной больницы №4 в Екатеринбурге. В 1998-2019 годах работала в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга: была специалистом первой категории, главным специалистом, заместителем начальника и первым заместителем начальника. В апреле-июне 2019 года работала генеральный директор компании «Клиника Павлова» в Екатеринбурге, в июле 2019 года получила должность и.о. министра здравоохранения Оренбургской области. В ноябре 2019 года была назначена вице-губернатором — заместителем председателя правительства области по социальной политике — министром здравоохранения региона.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер получил предложение от президента Владимира Путина возглавить Свердловскую область вечером в среду, 26 марта. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Досрочные выборы губернатора запланированы на сентябрь.

Церемония представления врио губернатора Дениса Паслера депутатам заксобрания и членам правительства Свердловской области пройдет в резиденции губернатора в пятницу, 28 марта. Ее проведет полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога.