Олега Чемезова лишили финансов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перераспределил полномочия между своими заместителями. В результате вице-губернатор Олег Чемезов лишился контроля над министерством финансов, департаментом государственных закупок, Региональной энергетической комиссией (РЭК) и Территориальным фондом обязательного медстрахования (ТФОМС). По мнению экспертов, сокращение полномочий позволит ему сконцентрироваться на решении муниципальных конфликтов и на подготовке области к выборам депутатов Госдумы и регионального заксобрания в 2026 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сосредоточится на политической повестке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сосредоточится на политической повестке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перераспределение обязанностей между членами правительства Свердловской области коснулось четырех из девяти заместителей главы региона Евгения Куйвашева.

Значительнее всего изменения отразились на вице-губернаторе Олеге Чемезове, который лишился кураторства над министерством финансов, департаментом государственных закупок, РЭК и остался без статуса председателя правления ТФОМС. Под ведением господина Чемезова остались департаменты внутренней и информационной политики.

Теперь курировать деятельность минфина, департамента госзакупок и РЭК будет первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

За ним остались закреплены полномочия по организации деятельности правительства по управлению социально-экономическим развитием области и по координации работы министерств экономики и территориального развития, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, АПК и потребительского рынка, департаментов ветеринарии и животного мира.

Председателем правления ТФОМС вместо Олега Чемезова назначен заместитель губернатора Павел Креков, который курирует министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта.

Евгений Куйвашев расширил полномочия своего заместителя — руководителя аппарата губернатора и правительства Ивана Детчени, в обязательства которого входит организация правового и организационного обеспечения деятельности руководства региона, документооборота. Согласно изменениям, господин Детченя будет отвечать за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов госвласти региона, за подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений.

В департаменте информационной политики области подчеркнули, что оставшиеся члены правительства, которых не коснулись изменения, «продолжают работу в соответствии с ранее утвержденными полномочиями, возглавляют соответствующие областные органы государственной власти».

Близкий к областному правительству Telegram-канал «Не для протокола» сообщил, что перераспределение полномочий между заместителями губернатора является «административной революцией» Евгения Куйвашева. «Теперь каждый будет заниматься своим делом»,— отметили в сообщении.

Решение о перераспределении полномочий заместителей губернатора появилось на фоне распространяемой в федеральной прессе информации о возможной отставке Евгения Куйвашева в связи с переходом на другую работу. В департаменте информполитики области подчеркнули, что он продолжает работать на посту главы региона в рамках своего срока полномочий, который истекает в 2027 году.

Сокращение полномочий вице-губернатора Олега Чемезова связано с подготовкой областных властей к выборам депутатов Госдумы и регионального заксобрания в 2026 году, считает политолог Александр Белоусов. «Сегодня его позиция соответствует той, которая называется "политический вице-губернатор"»,— пояснил он.

Политолог Сергей Мошкин добавил, что господин Чемезов сможет «сконцентрироваться на грядущем электоральном сезоне» и на решении муниципальных конфликтов. В частности, эксперт напомнил о самороспуске думы Ревды, об отказе депутатов думы Березовского переизбрать действующего мэра Евгения Писцова и о выступлениях жителей Сысерти против строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг».

По словам господина Мошкина, Олег Чемезов зарекомендовал себя «эффективным вице-губернатором».

Эксперт отметил, что чиновник «блестяще» проявил себя на выборах депутатов думы Екатеринбурга в 2023 году, по итогам которых число представителей «Единой России» было увеличено с 20 до 27 депутатов. Господин Мошкин добавил, что к заслугам вице-губернатора относятся результаты на выборах президента в Свердловской области в 2024 году: явка избирателей составила 71,03%, поддержка действующего президента Владимира Путина — 82,1%.

Сергей Мошкин отметил, что Алексей Шмыков по совокупности всех полномочий «фактически работает председателем правительства». «Роль премьера, пост которого был упразднен в 2016 году, теперь исполняет первый заместитель губернатора, на котором завязаны все хозяйственные вопросы. Работа не из легких, все премьеры в области были рабочими лошадками»,— добавил он, подчеркнув, что господин Шмыков зарекомендовал себя как «перспективного управленца» на посту мэра Каменска-Уральского и члена областного правительства.

Василий Алексеев