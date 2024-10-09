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обновлено 16:07

Заместителем губернатора Свердловской области назначен Иван Детченя

В Свердловской области на должность заместителя губернатора назначен Иван Детченя, сообщил «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Иван Детченя с сегодняшнего дня официально назначен заместителем губернатора — руководителем аппарата губернатора Свердловской области»,— сказано в сообщении Telegram-канала «Не для протокола», близкому к администрации губернатора.

Напомним, заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников покинул свой пост по собственному желанию.

Полина Хабарова

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