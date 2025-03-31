Депутат новосибирского заксобрания от КПРФ заявился на праймериз единороссов

Член фракции КПРФ в законодательном собрании Новосибирской области Сергей Кальченко примет участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЭПГ ЕР). В материалах праймериз он указан в качестве члена ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗС НСО Фото: Пресс-служба ЗС НСО

В 2020 году Сергей Кальченко был избран в заксобрание по партсписку КПРФ. До этого был депутатом новосибирского горсовета. В 2020 году перед предыдущими выборами в заксобрание член фракции КПРФ Ирина Диденко также заявилась на участие в праймериз ЕР. В настоящее время она занимает пост вице-спикера областного парламента и председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

Подача заявлений на участие в ЭПГ завершится 5 апреля. К утру 31 марта в базе данных праймериз по отбору кандидатов от ЕР на выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска были указаны 167 претендентов.

Валерий Лавский