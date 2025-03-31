Депутаты Колымы поддержали законопроекты по созданию в регионе ТОР

Магаданская областная дума проголосовала в поддержку федеральных законопроектов, направленных на обеспечение образования в регионе территории опережающего развития (ТОР), сообщила пресс-служба представительского органа. Речь идет о разработанных правительством РФ законопроектах «О внесении изменений в ст. З1 ФЗ "Об Особой экономической зоне в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области"», а также федеральных законах «О территориях опережающего развития в РФ», «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».

В сообщении указано, что в регионе уже действует режим Особой экономической зоны (ОЭЗ), при этом существует запрет на одновременное действие ОЭЗ и ТОР. В случае принятия российским парламентом этих законов совмещение режимов станет возможным.

ОЭЗ на Колыме образована в 1999 году. Суммарный объем капиталовложений за период ее действия превысил 200 млрд руб. На данный момент в зоне работает 33 компании — это предприятия горной добычи, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства, пищепрома, сферы услуг.

Отзывы и предложения по данным законопроектам комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики принимает до 2 апреля. Первое чтение намечено на апрель.

Эрнест Филипповский, Хабаровск