Исполнилось 25 лет со дня гибели бойцов пермского ОМОНа в Чечне

Сегодня, 29 марта, исполнилось 25 лет со дня гибели бойцов пермского ОМОНа в служебной командировке в Чечне. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона напомнил, что 18 февраля 2000 года сводный отряд пермского, березниковского ОМОНа прибыл в служебную командировку в одну из самых «горячих» точек – в Веденский район Чеченской Республики. 29 марта колонна пермских бойцов была атакована боевиками под селением Джаней-Ведено.

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В бою погибли 42 человека, из них 36 — прибывшие из Прикамья. Среди погибших в 29 марта под селением Джаней-Ведено было 23 бойца ОМОНа из Березников, трое — из ОМОН Перми и 10 стражей правопорядка территориальных органов внутренних дел. Проводить в последний путь погибших прибыли многие, милиционеров похоронили на Южном кладбище в Перми и в Березниках. Все бойцы награждены орденами Мужества посмертно.