«Авангард» увеличил отрыв от «Металлурга» в серии play-off КХЛ

Омский «Авангард» на выезде одержал победу над действующим обладателем Кубка Гагарина — магнитогорским «Металлургом» — в овертайме со счетом 3:2 в 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Авангард» ведет в серии до четырех побед — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Победную шайбу забросил Владимир Ткачев. Также в составе «Авангарда» отметились Николай Прохоркин (10-я минута) и Рид Буше (13). У «Металлурга» голы забили Игорь Гераськин (4-я минута) и Трой Джозефс (24).

Предыдущий матч, прошедший в Магнитогорске 26 марта, завершился со счетом 4:1 в пользу «Авангарда». Следующая встреча состоится 30 марта в Омске.

Таисия Орлова