Южный Судан накаляется изнутри

На карте Африки рискует появиться очередная горячая точка — самое молодое государство планеты Южный Судан, события в котором заставляют опасаться возобновления гражданской войны. Начало нынешнему обострению было положено арестом (пока только домашним) первого вице-президента Риека Мачара, возглавляющего главную оппозиционную партию страны. Его соратники обвинили власти в нарушении мирного соглашения от 2018 года, которое устанавливало новый порядок разделения властных полномочий в стране после пяти лет гражданской войны, и заявили о том, что теперь и сами считают это соглашение недействительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южного Судана Салва Киир (слева) и первый вице-президент Риек Мачар в 2023 году

Фото: Ben Curtis, file / AP Президент Южного Судана Салва Киир (слева) и первый вице-президент Риек Мачар в 2023 году

Фото: Ben Curtis, file / AP

Прежде чем поместить Риека Мачара под домашний арест, верные президенту Салве Кииру военные попытались задержать его в собственном доме. По словам одного из представителей комитета по международным делам Народно-освободительного движения Судана в оппозиции (НОДС-ИО) — главной оппозиционной партии в Южном Судане, которую возглавляет Риек Мачар,— в ночь на 27 марта по распоряжению министра обороны и начальника службы национальной безопасности более двух десятков хорошо вооруженных людей на бронированных автомобилях ворвались в резиденцию первого вице-президента.

«Его (Риека Мачара.— “Ъ”) телохранители были разоружены, и ему был выдан ордер на арест по неясным обвинениям»,— отметил однопартиец политика в заявлении, «решительно осудив эти неконституционные действия».

Позднее местная радиостанция Tamazuj со ссылкой на пресс-секретаря оппозиции сообщила, что Мачара не решились задержать силой, но поместили под домашний арест.

«Любые действия, которые поставят под угрозу его (Мачара.— ''Ъ'') безопасность, станут препятствием для будущего национального примирения в Южном Судане»,— предупредил представитель оппозиционных сил.

Кроме того, сторонники первого вице-президента заявили, что арест Мачара автоматически означает прекращение действия мирного соглашения, которое было подписано в 2018 году между президентом Южного Судана Салвой Кииром и оппозиционными силами.

Арест Мачара свидетельствует об отсутствии политической воли для достижения мира и стабильности в стране, заметил зампредседателя партии НОДС-ИО Ойет Натаниэль Пьерино. «В связи с этим мы хотели бы заявить, что в связи с арестом и заключением под стражу его превосходительства Риека Мачара Тени соглашение 2018 года отменено»,— сказал он 27 марта.

Напомним, заключению мирного соглашения, которое оппозиция Южного Судана сочла отныне недействительным, предшествовали пять лет столкновений между двумя крупнейшими народностями Южного Судана — динка, к которой относится действующий президент, и нуэр (около 16% населения страны), которую представляет Мачар.

Отметим, что личный конфликт между этими двумя политиками начался еще в 2013 году, когда Риека Мачара сняли с поста первого вице-президента после заявлений о его президентских амбициях. Вместе с ним должностей в правительстве лишилось и большинство представителей народности нуэр. В декабре того же года власти обвинили Мачара в попытке госпереворота, что спровоцировало межэтнические столкновения, в ходе которых, по разным оценкам, погибли более 400 тыс. человек.

В 2015 году руководство страны и повстанцы заключили мирное соглашение, чтобы положить конец гражданской войне, однако боевые действия продолжились. И лишь в 2018 году стороны при посредничестве ООН и содействии правительств Судана и Эфиопии подписали договор, одним из пунктов которого значилось восстановление Риека Мачара в должности первого вице-президента.

Нынешний конфликт между двумя соперничающими политиками тут же вызвал повышенное внимание международной общественности.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «эти действия еще на один шаг приближают страну к гражданской войне и расторжению мирного соглашения». Он призвал лидеров Южного Судана «урегулировать свои претензии» в пользу «возвращения к обновленному мирному соглашению, которое предполагает восстановление свобод первого вице-президента».

Обратить вспять запущенный процесс преследования второго человека в иерархии Южного Судана призвала президента Киира и международная коалиция, в которую вошли США, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и Евросоюз. 27 марта диппредставительства этих стран выпустили совместное заявление с призывом «отменить это решение (арест вице-президента.— “Ъ”) и предотвратить дальнейшую эскалацию».

«Обращаем внимание на то, что должность первого вице-президента Мачара в правительстве установлена в соответствии со ст. 1.7.2 мирного соглашения 2018 года»,— говорится в официальном сообщении.

При этом первые опасения, что мирное соглашение двух сторон конфликта находится под угрозой срыва, появились еще при обострении обстановки в ряде регионов Южного Судана в начале марта. Тогда лояльная Риеку Мачару вооруженная группировка «Белая армия» захватила казармы армии Южного Судана в Насире. В ответ правительственные войска нанесли удары по гражданским районам. С тех пор по меньшей мере 63 тыс. человек покинули район боевых действий, отчитался 25 марта глава миссии ООН в Южном Судане Николас Хейс. А 7 марта на северо-востоке Южного Судана под обстрел попал вертолет миротворческой миссии ООН, в результате чего погибли почти три десятка человек. В связи с растущей напряженностью ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, закрыли свои посольства или сократили миссии в Южном Судане.

Анастасия Домбицкая