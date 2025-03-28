В Магаданской области начали операцию по спасению попавших под лавину туристов

Вертолет МЧС добрался до туристов, которые попали под снежную лавину на перевале Дядя Ваня в Ягоднинском районе Магаданской области. По предварительным данным, четыре туриста погибли.

ЧП произошло вечером 27 марта, сход лавины накрыл тургруппу в составе шести человек. Региональное СУ СКР возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). На место происшествия вылетел руководитель отдела криминалистики областного управления СКР.

Как сообщили «Ъ» в правительстве региона, утром 28 марта к месту ЧП из поселка Синегорье вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Из-за плохой погоды спасатели не сразу смогли добраться до пострадавших. Часть пути в условиях плохой видимости им пришлось преодолевать на снегоступах и идти по координатам.

«В помощь спасателям два специалиста из Синегорья на своих снегоходах выдвигаются на место происшествия, также из поселка Дебин везут еще один снегоход»,— привели детали плана операции в правительстве Магаданской области.

Ирина Тимофеева, Анадырь