Илон Маск считает, что без реформ США ждет крах

Бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент контроля госэффективности (DOGE), намерен сократить до $1 трлн госрасходов. По его мнению, если работа по сокращению аппарата правительства и бюджетных расходов не увенчается успехом, то «Америка утонет».

«Это революция. И я думаю, что это может быть крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этого Америка будет в гораздо лучшей форме... Если мы не преуспеем, корабль под названием Америка утонет»,— сказал господин Маск в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп учредил DOGE в январе. В феврале разгорелся скандал после того, как Илон Маск предложил госслужащим отправить отчет о проделанной работе, пригрозив за невыполнение указа увольнением. NYT сообщала, что ряд ведомств, включая ФБР, Пентагон и Госдеп, разрешили не отвечать на требование DOGE. По данным Reuters, за первый месяц сокращения госрасходов они увеличились на 13%.

О работе департамента — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».