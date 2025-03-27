В Черноземье в 2024 году увеличилось потребление всех видов алкоголя

В прошлом году в Черноземье выросло употребление всех видов алкоголя, следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росалкогольтабакконтроля. Самые большие показатели во всех областях макрорегиона выпадают на долю пива и пивной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

За год потребление пива и сидра в целом по Черноземью увеличилось на 19,2%, достигнув в среднем 57,6 л в год на душу населения. Крепкого алкоголя в неводочном сегменте — на 15,3% (2,7 л на душу населения), водки — на 3% (4,5 л в год), винодельческой продукции — на 3,8% (4,4 л в год).

В макрорегионе больше всего алкоголя употребляют в Белгородской области — 75,4 л всех видов алкоголя на душу населения. Чаще всего белгородцы предпочитают пиво и пивную продукцию — 65,5 л, причем за год этот показатель увеличился на 19,4%. Крепкие напитки неводочного сегмента в регионе потребляют в объеме 2 л в год (+17,1%), водку — уже 4,2 л (+4,2%). Пить вино белгородцы стали реже, снизив показатель на 0,3% (до 3,6 л в год).

В Липецкой области за год употребление алкоголя достигло 75,2 л на душу населения. Больше всего увеличилось употребление пива и пивной продукции — на 22,4% (62,6 л в год). На 15,3% выросли продажи крепкого алкоголя неводочного сегмента (2,9 л), на 5,4% — вина (4,8 л), на 2,5% — водки (4,9 л). Жители Воронежской области употребляют в среднем 70,6 л алкоголя в год. 57,8 из них приходится на пивные напитки (+21,3%), 5,1 — на винные (+5,1%), 4,6 — на водку (+1,7%), а 3,1 — на другие крепкие напитки (+13,7%).

В Курской области среднее потребление достигает 67,9 л в год, 56,2 из них выпадает на пивную продукцию (+15,9%), 4,5 — на водку (+1,9%), 4,3 — на винные напитки (+2,6%), а 2,9 — на крепкий алкоголь (+15,4%). В Орловской области потребление алкоголя достигло 65,8 л в год. Чаще всего там выбирают пиво (53,1 л, рост на 13,2%). Также в регионе часто употреляют вино — 5 л на душу населения (+4,8%) и водку — 4,7 л (+2,9%). 2,4 л приходится на крепкие алкогольные напитки, за год этот показатель вырос на 12,7%.

Меньше всего алкоголя в Черноземье пьют в Тамбовской области (59,8 л на душу населения), впрочем, именно в этом регионе идет самый активный рост потребления. Так, например, в сегменте пивной продукции показатель увеличился на 23,5% (50,1 л), крепкого алкоголя — на 17,4% (2,4 л), винных напитков — на 5,1% (3,6 л), а водки — на 4,9% (4,3 л).

Об ограничении торговли алкоголем в многоквартирных домах Липецкой области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова