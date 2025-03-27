На Ставрополье пассажир угнал такси

На Ставрополье уголовное дело заведено на пассажира такси, который, пока водитель вышел в магазин, угнал машину. Об этом сообщает полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Кировском округе. Таксис, выполняя заказ на арендованном автомобиле, взял пассажира. По пути в Нальчик он остановился около магазина в поселке Прогресс и вышел в магазин, а когда вернулся машины на месте не было.

Ориентировку на угнанный автомобиль передали всем дежурным нарядам. Спустя некоторое время полицейские остановили его на стационарном посту в Нальчике. За рулем находился 24-летний ранее судимый мужчина.

Правоохранителям он заявил, что угнал машину, потому что не захотел ждать водителя.

Михаил Волкодав