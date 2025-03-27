Tesla в Нью-Йорке хотят запретить

Законодатели штата Нью-Йорк готовятся рассмотреть законопроект, фактически запрещающий продажи электромобилей Tesla на территории штата. Законопроект, подготовленный сенатором-демократом Пэт Фэйхи, предполагает отзыв у Tesla разрешений на деятельность пяти точек продаж в Нью-Йорке. Об этом сообщает Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Сенатор не скрывает, что ею движут исключительно политические мотивы. «Что бы мы ни делали, мы должны отобрать это у Илона Маска. Он… тянет нас назад»,— заявляет она.

В отличие от большинства других производителей автомобилей, реализующих свою продукцию через дилеров-франчайзи, Tesla использует схему прямых продаж своей продукции. В Нью-Йорке, в котором весьма активно лобби автодилеров, количество точек прямых продаж для Tesla в 2014 году было ограничено пятью. Альтернативой был полный запрет на прямые продажи Tesla в штате.

В случае принятия законопроекта точки прямых продаж Tesla в штате закроются уже в июле 2026 года. Демократы в Нью-Йорке контролируют обе палаты легислатуры штата.

За последний год в США более чем втрое выросло число автолюбителей, которые больше не хотят владеть Tesla. Ранее в США и Европе у автосалонов Tesla уже прошли протесты против Илона Маска. В феврале продажи электромобилей Tesla в Германии рухнули на 76%, продажи во Франции, Швеции, Норвегии и Дании упали на 42–48%.

Как Tesla попала под удар — в материале «Ъ FM».

Виктор Буй