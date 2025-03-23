Американцы рекордными темпами избавляются от автомобилей Tesla

По подсчетам компании Edmunds, на которые ссылается Reuters, американские автовладельцы спешат избавиться от автомобилей Tesla. В марте доля Tesla от общего числа всех сданных в trade-in машин в США составила рекордные 1,4%. Годом ранее, в марте 2023 года, доля Tesla составляла 0,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes, File / AP Фото: Damian Dovarganes, File / AP

Таким образом, за последний год в США более чем втрое выросло число автолюбителей, которые больше не хотят владеть Tesla. Данные об общем количестве сданных в trade-in автомобилей Tesla в марте Edmunds не приводит. Всего в США ежегодно в trade-in, по разным оценкам, сдают от 10 млн до 12 млн автомобилей всех марок.

Американские СМИ связывают резкий рост trade-in Tesla с неоднозначной реакцией общественности на действия Илона Маска в правительстве Дональда Трампа. По данным анализа Edmunds просмотров на своем сайте информации о продаваемых автомобилях, доля просмотров для Tesla упала до 1,8% — минимального уровня с октября 2022 года. Пик просмотров по Tesla на сайте Edmunds пришелся на ноябрь 2024 года — 3,3% от общего числа просмотров по всем автомобилям.

«Лояльность бренду вызывает все больше вопросов по мере того, как вовлеченность Илона Маска в работу правительства растет,— полагает руководительница отдела исследований Edmunds Джессика Колдвелл.— Многие давние поклонники этой марки отворачиваются от нее». Ранее в США и Европе у автосалонов Tesla уже прошли протесты против Илона Маска. В феврале продажи электромобилей Tesla в Германии рухнули на 76%, продажи во Франции, Швеции, Норвегии и Дании упали на 42–48%.

Как Tesla попала под удар — читайте в материале «Ъ FM».

Евгений Хвостик