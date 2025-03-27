НБКИ: в феврале в Башкирии более 55% заявителей отказали в ипотеке

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале в Башкирии доля отказов по ипотечным заявкам составила 55,8%, что на 9,9 процентных пункта больше, чем в феврале 2024 года (45,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По величине доли отказов в получении ипотеки Башкирия находится на седьмом месте среди десяти регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Первое место занимает Московская область (59,3% отказов), второе — Краснодарский край (58,2%), третье — Москва (57,9%). На шестом месте — Татарстан (56,6%).

В среднем по стране доля отказов по ипотечным заявкам в феврале этого года составила 56,2%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8 процентных пункта, а по сравнению с декабрем 2024 года — на 6,7%.

Майя Иванова