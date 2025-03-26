Основателю группы «Пасош» разрешили въезд в Россию

Российский апелляционный суд снял с российского музыканта сербского происхождения Петара Мартича запрет на пятилетний въезд в страну. Петар Мартич был выдворен из России в январе прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петар Мартич

Фото: @dr_martic Петар Мартич

Фото: @dr_martic

«Ждем завершения формальных процессов, после чего мы сможем анонсировать концерты. Это большая и сложная победа, друзья!» — написал музыкант в своем Telegram-канале.

Дело в отношении Петара Мартича было возбуждено 18 декабря. В России его обвиняли в том, что в текстах песен он пропагандировал употребление наркотиков (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ). Ему также был выписан штраф в размере 20 тыс. руб.

Господин Мартич родился в 1993 году в Белграде. С 1997 года музыкант проживал в России. Он основал группы «Прыгай киска» и «Пасош», а также лейбл «Домашняя работа». В 2021 году группа «Пасош» объявила о приостановке работы на неопределенный срок после обвинений ее солиста в насилии.