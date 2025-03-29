За год пермский производитель хлеба получил почти 34 млн рублей убытка

Пермская хлебопекарня «Япечка» Ирины Раю (ранее Чупракова – «Ъ-Прикамье»), супруги экс-президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова, отчиталась о финансовых итогах деятельности в 2024 году. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Япечка» в 2024 году получило 36,6 млн руб. выручки, что на 57,4% меньше аналогичного показателя 2023 года (86 млн руб.). Кроме того, хлебопекарня получила 33,7 млн руб. убытка, тогда как в 2023годуд организация закончила с 7,1 млн руб. чистой прибыли.

ООО «Япечка» создано в 2010 году в пермском селе Култаево Ириной Раю, она же является директором компании.

Помимо «Япечка», госпожа Раю владеет добрянских предприятием ООО «Япечка-маркет», также занимающимся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Другой хлебозавод в Добрянке, которым управляет ООО «Добрянка-хлеб», Ирина Раю закрыла. Кроме того, Ирина Раю прекратила деятельность индивидуального предпринимателя.

В 2023 году предприятие «Япечка» сумело оспорить решение налогового органа по взысканию с компании налогов, пеней и штрафов в размере более 30 млн руб, сообщало «РБК-Пермь». В ФНС считали, что ООО «Япечка» создало схему дробления бизнеса с вовлечением компаний в производственную деятельность по выпечке хлеба и кондитерских изделий, а также их последующей продаже взаимозависимым лицам. В результате разбирательства суд согласился с доводами налогоплательщика о том, что компании Ирины Раю «Япечка Маркет», «Добрянка-Хлеб» и «Торговый дом “Япечка”» (прекратила деятельность) являются самостоятельными субъектами экономической деятельности.