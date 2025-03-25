На Ставрополье вынесли приговоры 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Ставропольском крае вынесены приговоры 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Советский районный суд и Промышленный районный суд города Ставрополя признали их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимые, все жители Республики Дагестан, признаны виновными в участии в массовых беспорядках с насилием и погромами (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ). Двое из них также осуждены за насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Инцидент произошел 29 октября 2023 года, когда группа людей, включая Зайналабида Чериева и Ислама Умарова, отказалась выполнять требования правоохранителей в аэропорту «Уйташ» из-за национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля. Их действия привели к значительным разрушениям: уничтожено и повреждено имущество на сумму более 24 млн руб., нарушены требования безопасности, что привело к блокировке работы аэропорта.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Николай Аксенов