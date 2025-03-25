Столица Татарстана оказалась одним из самых востребованных направлений для путешествий на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань стала одним из самых популярных мест для поездки на майские праздники

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Казань стала одним из самых популярных мест для поездки на майские праздники

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

На Казань и Санкт-Петербург приходится по 11% от всех бронирований поездок на данный период. Еще 7% от всех заказов туров на майские праздники приходится на Москву.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял шестое место в РФ по числу турпоездок за 11 месяцев 2024 г.

Дарья Сайфиева