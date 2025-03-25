Инспекторы Росрыболовства изъяли у браконьеров 19 автомобилей на Дону

В ходе рейдов инспекторы изъяли у нарушителей 19 автомобилей в Ростовской области, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Масштабные проверки провели сотрудники Азово-Черноморского управления Росрыболовства в период с 15 по 21 марта. За семь дней рейдовых мероприятий браконьерам были выписаны штрафы на общую сумму 313 тыс руб., изъято 3,9 тыс. единиц орудий ловли, конфисковано 1,6 тонны рыбы.

Всего представители Росрыболовства выявили 330 нарушений законодательства в сфере рыболовства и сохранения биоресурсов, материалы по пяти наиболее резонансным случаям передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Валентина Любашенко