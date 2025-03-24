Главные новости за 24 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Первое место в рейтинге регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год заняла Ленинградская область. За ней идут Чечня и Тюменская область. За прошедший год объем ввода жилой недвижимости в РФ упал на 2,4% и достиг 107,8 млн кв. м. Темпы сдачи многоквартирных домов сократились на 12,1%. В Ленобласти ввели 1,976 кв. м на одного человека.

Утром 24 марта на улице Димитрова у дома 18-1 прорвало трубу с кипятком. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что авария случилась в половину седьмого утра. В результате происшествия отключили отопление в 110 зданиях, из которых 82 жилых. На период восстановительных работ тепло и горячая вода поставляются в здания по резервной схеме. Отремонтировать проблемный участок обещают к полудню 25 марта.

Комитет по контролю за имуществом подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с целью добиться сноса цеха дверей в Приморском районе. В качестве ответчика заявлено ООО «Завод столярных строительных конструкций "Содружество"». Предприятие работает на 3-й Конной Лахте, изготавливает двери и окна. Структура Смольного потребовала снести цех площадью порядка 2 тыс. кв. м, котельную площадью 235 кв. м, трансформаторную подстанцию и сооружение площадью 1,1 тыс. кв. м.

Руководившая 15 лет «Санкт-Петербургской детской музыкальной школой им. Василия Васильевича Андреева» Александра Климанова ушла из жизни. Смерть наступила 20 марта, сообщили в публикации образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Покойную охарактеризовали как спокойную, доброжелательную, отзывчивую и внимательную к учащимся. В музыкальной школе выразили соболезнования семье и коллегам Александры Климановой.

В храме Спас на Каменке прошла церемония прощания с главой администрации Приморского района Алексеем Никоноровым. В ней приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. В пресс-службе районной администрации поделились снимками с траурной церемонии. К ней присоединились родные, друзья и коллеги господина Никонорова. Главу Приморского района похоронили на Смоленском кладбище.

Импортер из Санкт-Петербурга ООО «Норден групп» намерен осуществлять поставки вина из Боливии. Компания получила декларацию о соответствии для ведения деятельности. Речь идет сразу о нескольких иностранных производителях. Среди заявленных — марки Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv.

В Ленинградской области стартовали ледовзрывные работы на Свирской губе Ладожского озера и в устье реки Свирь. Об этом в своем Telegram-канале 24 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он отметил, что работы прошли на двух ледовых полях общей площадью 4 тыс. кв. м и объемом 1,6 тыс. куб. метров. Взрывать лед на водных объектах региона продолжат до 2 апреля.

В период с 24 марта по 29 мая Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга проводит плановые работы по техобслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. В указанный период проход судов по этому каналу будет временно недоступен. При этом движение автомобильного транспорта по дамбе закрывать не будут.

Оранжевые трубы и перекопанные тротуары вынудили ГАТИ приступить к проверке работ на Невском проспекте. Подрядчик осуществлял их без ордера инспекции, сообщили в пресс-службе структуры Смольного. Жители Петербурга столкнулись с рабочей техникой и трубами в центре города в начале марта. Там же появились и неогороженные котлованы. Профильные ведомства обратили внимание на ситуацию.

В Петербурге может проявиться реестр общепита, в котором разрешено продавать спиртное с 22:00 до 11:00. Идею утвердили в рамках заседания рабочей группы закона по борьбе с «наливайками» 24 марта. Также расширили критерии, по которым можно получить это разрешение. В соответствии с новым законом, продавать спиртное можно будет только в ресторанах. В изначальной версии НПА под ними подразумеваются заведения, имеющие кухню, зал обслуживания, туалеты для персонала и посетителей и вход со стороны дороги.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение по проектно-сметной документации по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге на участке от Союзного проспекта до КАД. Подготовка строительной территории данного участка была выделена в отдельный этап проектирования для ускорения реализации проекта, пояснили в Смольном.

Почти 30 тыс. тонн мазута откачали из аварийного танкера Koala в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Первая партия откачана в емкости нефтеналивного терминала. Всего на борту судна находилось около 130 тыс. тонн нефтепродуктов. Второй этап по перекачке начнется во вторник, 25 марта. Работы проводят специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы совместно с подрядными организациями.

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологической разводки мостов на текущую неделю. Первыми в ночь с 24 на 25 марта откроются Дворцовый мост (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Биржевой (с 02:00 до 04:55) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10). В течение недели также будут разводить Большеохтинский, Благовещенский, Литейный, Володарский и Тучков мост.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» запустил свой виртуальный мир в популярной игре Roblox. Игрокам предлагается опробовать три механики: симулятор строительства зенитовского мира с тренировочным полем и «Газпром Ареной», аркадный футбол (нужно забить гол, избегая препятствий) и классический — на петербургском стадионе. В рамках проекта пользователи смогут получить эксклюзивные зенитовские атрибуты, включая Синегривого Льва, который станет верным спутником персонажей.