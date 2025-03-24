Судоходный канал С-2 на петербургской дамбе закрыли на ремонт до 29 мая

В период с 24 марта по 29 мая дирекция комплекса защитных сооружений проведет плановые работы по техобслуживанию гидромеханического оборудования плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2, сообщает пресс-служба организации 24 марта.

В указанный период проход судов по каналу С-2 будет временно недоступен. Движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения закрывать не будут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22 марта в связи с ремонтом эскалатора для пассажиров закрывали станцию метро «Горьковская».

Андрей Маркелов