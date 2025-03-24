Директор Детской музыкальной школы имени Василия Андреева скончалась в Петербурге

Руководившая 15 лет «Санкт-Петербургской детской музыкальной школой им. Василия Васильевича Андреева» Александра Климанова ушла из жизни. Смерть наступила 20 марта, сообщили в публикации образовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. Василия Васильевича Андреева» в соцсети " Фото: Страница Санкт-Петербургской детской музыкальной школы им. Василия Васильевича Андреева» в соцсети "

Ее охарактеризовали как спокойную, доброжелательную, отзывчивую и внимательную к учащимся. В музыкальной школе выразили соболезнования семье и коллегам Александры Климановой.

С директором музыкальной школы простятся 24 марта в 12:30. Церемония пройдет в Троицком соборе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что знаменитый петербургский фотограф Валентин Самарин умер на 97-м году жизни.

Татьяна Титаева