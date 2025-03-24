После прорыва трубы с кипятком на Димитрова отопление отключили в 110 домах

Утром 24 марта на улице Димитрова у дома 18-1 прорвало трубу с кипятком, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В свою очередь в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что авария случилась в половину седьмого утра. В результате происшествия отключили отопление в 110 зданиях, из которых 82 жилых.

Специалисты начали вести ремонтные работы с 07:00. На период восстановительных работ тепло и горячая вода будут поставляться в здания по резервной схеме. Отремонтировать проблемный участок обещают к полудню 25 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 11 км теплосетей в Адмиралтейском районе заменят в 2026 году. В настоящее время проектно-изыскательские работы ведутся по 11 адресам. Они затронут порядка 80 тыс. жителей.

Андрей Маркелов