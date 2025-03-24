«Зенит» запустил метавселенную в популярной игре Roblox

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» запустил свой виртуальный мир в популярной игре Roblox. За счет реализации проекта намерены расширить аудиторию и вовлечь болельщиков в приложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Игроки смогут опробовать три механики: симулятор строительства зенитовского мира с тренировочным полем и «Газпром Ареной», аркадный футбол (нужно забить гол, избегая препятствий) и классический — на петербургском стадионе.

В рамках проекта пользователи смогут получить эксклюзивные зенитовские атрибуты, включая Синегривого Льва, который станет верным спутником персонажей.

Напомним, что ФК «Зенит» на «Газпром Арене» одержал победу на белорусским БАТЭ со счетом 5:0. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева