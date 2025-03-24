Смольный потребовал снести часть предприятия в Конной Лахте

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с целью добиться сноса цеха дверей. В качестве ответчика заявлено ООО «Завод столярных строительных конструкций "Содружество"», пишет «Деловой Петербург».

Предприятие работает на 3–й Конной Лахте, изготавливает двери и окна. Структура Смольного потребовала снести цех площадью порядка 2 тыс. кв. м, котельную площадью 235 кв. м, трансформаторную подстанцию и сооружение площадью 1,1 тыс. кв. м. Комитет также намерен добиться возвращения состояния деревообрабатывающего цеха до реконструкции.

Перечисленные объекты в Смольном называют самостроем. В ККИ добавили, что к деревообрабатывающему цеху возвели пристройки площадью около 300 кв. м. Если завод не проведет работы самостоятельно, тогда к сносу подключится ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге снесли киоски на территории Апраксина двора в ходе рейда на рынке.

Татьяна Титаева