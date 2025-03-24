Ленобласть возглавила рейтинг регионов по вводу жилья за 2024 год

Первое место в рейтинге регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год заняла Ленинградская область. За ней идут Чечня и Тюменская область, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За прошедший год объем ввода жилой недвижимости в России упал на 2,4% и достиг 107,8 млн кв. м. Темпы сдачи многоквартирных домов сократились на 12,1%. В Ленобласти ввели 1,976 кв. м на одного человека. Несмотря на спад показателя за год, региону удалось сохранить лидирующие позиции. При этом в Санкт-Петербурге объем ввода жилья сократился на 23,4%.

Последние строчки рейтинга занимают Чукотка (0,129), Мурманская (0,111) и Магаданская области (0,071).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что консультанты прогнозируют ввод жилья в Санкт-Петербурге в 2025 году ниже планового показателя.

Татьяна Титаева