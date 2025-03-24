ГАТИ привлечет компании к ответственности за трубы на Невском проспекте

Оранжевые трубы, перекопанные тротуары вынудили ГАТИ приступить к проверке работ на Невском проспекте. Подрядчик осуществлял их без ордера инспекции, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАТИ Фото: Пресс-служба ГАТИ

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с рабочей техникой и трубами в центре города в начале марта. Там же появились и неогороженные котлованы. Профильные ведомства обратили внимание на ситуацию.

«После совместной проверки ГАТИ сформирует протокол при получении материалов от районного прокурора. Штраф за подобные нарушения – до 1 млн рублей каждому: и заказчику, и производителю работ»,— говорится в сообщении ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подрядчики выплатили более 37 млн рублей за нарушения при капремонте в Петербурге.

Татьяна Титаева