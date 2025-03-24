В Петербурге опубликовали расписание технологической разводки мостов на неделю

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологической разводки мостов на текущую неделю. Первыми в ночь с 24 на 25 марта откроются Дворцовый мост (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Биржевой (с 02:00 до 04:55) и мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10).

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В ночь с 25 на 26 марта график будет следующим: Дворцовый мост (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00), Биржевой (с 02:00 до 04:55), мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10).

В ночь с 26 на 27 марта: Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Литейный (с 01:40 до 04:45), Володарский (с 02:00 до 05:30), Большеохтинский (с 02:00 до 05:00), Тучков мост (с 02:00 до 04:55).

Разводки в ночь с 27 на 28 марта: Благовещенский (с 01:25 до 05:00), Литейный мост (с 01:40 до 04:45), Володарский (с 02:00 до 05:30), Тучков мост (с 02:00 до 04:55).

При этом в «Мостотресте» напомнили, что разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках данных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что период технологической разводки мостов через Неву перед началом сезона навигации стартовал в Петербурге с 17 марта.

Андрей Цедрик