Главгосэкспертиза выдала разрешение на подготовку территории для нового этапа ШМСД

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение по проектно-сметной документации по строительству Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге на участке от Союзного проспекта до КАД. Подготовка строительной территории данного участка была выделена в отдельный этап проектирования для ускорения реализации проекта, пояснили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Указанный участок под будущую ШМСД расположен на территории двух субъектов РФ — Санкт-Петербурга и Ленобласти. По основному ходу эта часть магистрали насчитывает более 6,4 км. Предполагается, что она соединит ШМСД с КАД с одновременным выводом транспортных потоков из Центрального, Фрунзенского и Московского районов на КАД в обход жилой и коммерческой застройки. Согласно документу, предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций и ж/д инфраструктуры, а также работы по освобождению территории для начала строительства.

Как пояснили в городской администрации, работы по подготовке территории на данном этапе строительства уже начались. Плановый срок ввода в эксплуатацию участка ШМСД от Союзного проспекта до КАД — 2031 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный согласовал изменения в проект планировки территории второго этапа ШМСД — от Витебского до Союзного проспекта с мостом через Неву. При этом предполагается, что разводная переправа начнет работу раньше завершения строительства самой ШМСД.

Андрей Цедрик