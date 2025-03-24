На Ладожском озере и реке Свирь в Ленинградской начались ледовзрывные работы

В Ленинградской области стартовали ледовзрывные работы на Свирской губе Ладожского озера и в устье реки Свирь. Об этом в своем Telegram-канале 24 марта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

По словам главы Ленобласти, работы прошли на двух ледовых полях общей площадью 4 тыс. кв. м и объемом 1,6 тыс. куб. метров. Безопасность во время их проведения обеспечивала Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что целью подобных мероприятий является снижение риска затора на извилистых участках русел рек в период ледохода и снижение вероятности подтопления территорий. При этом перед подрывом основных зарядов осуществляется микровзрыв, который распугивает рыбу.

Продлятся ледовзрывные работы до 2 апреля. Их также планируется провести на шести участках, расположенных на реках Свирь, Оять и Сясь и Свирской губе Ладожского озера.

Андрей Цедрик