Дмитрий Мостовой назначен замглавы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО

Дмитрий Мостовой с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя главы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале продолжающий формировать свою команду глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы города, круг вопросов, связанных с предоставлением помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким постоянно расширяется. Во многих случаях не обойтись без специальных знаний и компетенций, понимания специфики воинской службы и её устройства.

Дмитрий Мостовой более двадцати лет отдал военному делу, служил в 3-й бригаде специального назначения, имеет боевые ранения, удостоен государственных наград и об СВО знает не понаслышке.

«Такой человек в команде главы города нужен сегодня, как никогда»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев