Дмитрий Мостовой назначен замглавы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО
Дмитрий Мостовой с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя главы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале продолжающий формировать свою команду глава города Илья Сухих.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам главы города, круг вопросов, связанных с предоставлением помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким постоянно расширяется. Во многих случаях не обойтись без специальных знаний и компетенций, понимания специфики воинской службы и её устройства.
Дмитрий Мостовой более двадцати лет отдал военному делу, служил в 3-й бригаде специального назначения, имеет боевые ранения, удостоен государственных наград и об СВО знает не понаслышке.
«Такой человек в команде главы города нужен сегодня, как никогда»,— заявил господин Сухих.